Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. До этого он сообщал о массированной атаке дронов на регион

Силы ПВО перехватили и уничтожили 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал он в телеграм-канале.

Ночью губернатор заявил о массированной атаке дронов на регион. Примерно через час он сообщил, что был сбит 21 БПЛА.

В ночь на 10 сентября беспилотники также были сбиты на подлете к Москве. Еще несколько дронов было подавлено в Липецкой области.