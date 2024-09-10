Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО перехватили и уничтожили 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал он в телеграм-канале.
Ночью губернатор заявил о массированной атаке дронов на регион. Примерно через час он сообщил, что был сбит 21 БПЛА.
В ночь на 10 сентября беспилотники также были сбиты на подлете к Москве. Еще несколько дронов было подавлено в Липецкой области.
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