Калужский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дроны были сбиты в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, уточнил он.
«На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор в телеграм-канале.
Ночью было уничтожено 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей. Погиб девятилетний ребенок. Еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице, там повреждена квартира на девятом этаже. Пострадал один человек, рассказал Воробьев.
Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи заявлял, что на подлете к столице шесть дронов были уничтожены в Раменском городском округе, четыре — в Подольском городском округе, два — в городском округе Домодедово, по одному — в Люберцах и Коломне.
Кроме того, силы ПВО перехватили и сбили 59 беспилотников над Брянской областью, рассказал губернатор Александр Богомаз.
Еще два дрона уничтожили над Тульской областью, обломки упали на территории одного из объектов ТЭК.
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