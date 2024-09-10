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Военная операция на Украине ,  
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Калужский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов

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Военная операция на Украине
Дроны были сбиты в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, сообщил Владислав Шапша. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, уточнил он
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны были сбиты в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, уточнил он.

«На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор в телеграм-канале.

Пожар возник в доме в Раменском при отражении атаки дрона
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Ночью было уничтожено 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей. Погиб девятилетний ребенок. Еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице, там повреждена квартира на девятом этаже. Пострадал один человек, рассказал Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи заявлял, что на подлете к столице шесть дронов были уничтожены в Раменском городском округе, четыре — в Подольском городском округе, два — в городском округе Домодедово, по одному — в Люберцах и Коломне.

Кроме того, силы ПВО перехватили и сбили 59 беспилотников над Брянской областью, рассказал губернатор Александр Богомаз.

Еще два дрона уничтожили над Тульской областью, обломки упали на территории одного из объектов ТЭК.

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