Переговоры по согласованию декларации G20 продлились около 200 часов

На согласование декларации G20, в том числе достижение консенсуса по вопросу о ситуации на Украине, ушло более 200 часов, заявил шерпа Индии Амитабх Кант в группе в соцсети X (ранее Twitter).

«Самой сложной частью всей встречи «Большой двадцатки» было достижение консенсуса по геополитическим вопросам (Россия — Украина). Это было сделано за 200 часов непрерывных переговоров, 300 двусторонних встреч, 15 проектов», — сказал Кант (цитата по NDTV).

Итоговая версия декларации утратила некоторые резкие формулировки с осуждением России, включенные в документ после встречи в ноябре, писал Bloomberg со ссылкой на выдержки из текста. Например, из декларации убрали слова «большинство членов решительно осудили войну», а вместо них привели общие позиции о приверженности Уставу ООН и в пользу соблюдения территориальной целостности. Также там нет большинства формулировок, отражающих разные мнения относительно военных действий и санкций.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш назвала нынешний саммит одним из самых сложных за всю историю группы, в том числе из-за обсуждения ситуации на Украине. «То, что мы слышали с вами весь год о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде», — сказала она.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал страны G20, которые в итоговой декларации саммита в Индии избежали прямого осуждения России за начало военной операции.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал успешным принятие итоговой декларации, так как Россия «в конце концов» перестала сопротивляться принятию текста, общей темой которого, в представлении многих стран, должны были стать суверенитет и территориальная целостность Украины и других государств.