Орбан назвал поводом для войны возможные атаки на газопроводы в Венгрию

Орбан: Венгрия и Сербия расценят взрыв газопроводов как повод для начала войны

Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Будапешт и Белград расценят как повод для начала войны атаки на маршруты, по которым страны получают российский газ. О такой позиции венгерский премьер Виктор Орбан напомнил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, запись опубликована в X (ранее — Twitter).

«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

В феврале 2023 года Орбан допустил, что газопроводы на юге могут подорвать, так же как были взорваны газопроводы в Балтийском море. Он подчеркнул, что взрыв «Северных потоков» — террористический акт, и пообещал, что «избежать наказания будет не так просто».

В сентября 2022 года в результате взрывов были разрушены три ветки газопроводов системы «Северный поток» из четырех.