branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 29 авг, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 29 авг, 16:00
Российский инвестор вывел из Euroclear разблокированные активы на $2 млн Инвестиции, 13:34
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 13:33
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 15 августа Инвестиции, 13:28
Песков назвал нежизнеспособными переговоры о западных гарантиях Украине Политика, 13:18
Овечкин рассказал о просьбе Трампа передать привет Путину Спорт, 13:18
Morgan Stanley допустил рост индекса S&P 500 к 5000 пунктам к концу года Инвестиции, 13:16
Роботы, камыш и колобки: какие технологии применяют для очистки водоемов 13:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Солиста Backstreet Boys Ника Картера в третий раз обвинили в насилии Life, 13:09
«Синара» спрогнозировала снижение курса доллара до ₽85–90 Инвестиции, 13:06
Советник Зеленского назвал папу римского инструментом пропаганды России Политика, 13:06
Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области Политика, 13:06
Тарасова сочла «предательством» поведение пропавшей фигуристки Спорт, 13:05
Chery объявил цены на Tiggo 8 Pro Max в России Авто, 13:05
Кремль назвал преждевременным обнародование даты визита Путина в Китай Политика, 13:04
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Орбан назвал поводом для войны возможные атаки на газопроводы в Венгрию

Орбан: Венгрия и Сербия расценят взрыв газопроводов как повод для начала войны
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Будапешт и Белград расценят как повод для начала войны атаки на маршруты, по которым страны получают российский газ. О такой позиции венгерский премьер Виктор Орбан напомнил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, запись опубликована в X (ранее — Twitter).

«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

В феврале 2023 года Орбан допустил, что газопроводы на юге могут подорвать, так же как были взорваны газопроводы в Балтийском море. Он подчеркнул, что взрыв «Северных потоков» — террористический акт, и пообещал, что «избежать наказания будет не так просто».

В сентября 2022 года в результате взрывов были разрушены три ветки газопроводов системы «Северный поток» из четырех.

Орбан назвал поводом для войны возможные атаки на газопроводы в Венгрию
Орбан назвал поводом для войны возможные атаки на газопроводы в Венгрию

Теги
Виктор Орбан Венгрия Сербия Северный поток
Материалы по теме
Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток-1»
Политика
Spiegel написал об украинских следах в деле о взрыве «Северных потоков»
Политика
Reuters сообщил о первом газовозе «Газпрома» на Северном морском пути
Бизнес