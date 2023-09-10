Минобороны заявило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный

Минобороны: в Черном море уничтожены три катера ВСУ, направлявшиеся к Крыму

По данным Минобороны, катера с десантом следовали в направлении Крыма. Их уничтожили российские военные самолеты. Также этой ночью ПВО сбила у берегов полуострова восемь украинских дронов

В ночь на 10 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера с десантными группами ВСУ, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, быстроходные катера Willard Sea Force производства США следовали в направлении Крымского побережья. Их обнаружили в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

Помимо того, заявили в министерстве, этой ночью средства ПВО сбили восемь украинских дронов самолетного типа вблизи крымского побережья.

Минобороны ранее несколько раз сообщало об уничтожении катеров ВСУ в Черном море, в последний раз — 4 сентября. До этого, по данным ведомства, два украинских военных катера были уничтожены у Змеиного 30 августа, еще один — 22 августа.

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