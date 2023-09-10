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У берегов Крыма сбили восемь дронов

Минобороны: ночью рядом с побережьем Крыма сбили восемь дронов
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Военная операция на Украине
Беспилотники самолетного типа запустила Украина, заявили в Минобороны. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о трех уничтоженных дронах

В ночь на 10 сентября российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа над акваторией Черного моря вблизи крымского побережья, сообщило Минобороны.

Других подробностей ведомство не приводит, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне вечером глава республики Сергей Аксенов заявил, что на западе Крыма сбили два беспилотника; еще один аппарат был уничтожен в северо-западном районе полуострова за несколько часов до этого.

Крым с начала военных действий неоднократно подвергался атакам беспилотников; на этой неделе дроны сбивали также 5 и 8 сентября. Одна из самых массированных атак произошла в ночь на 25 августа: тогда, по данным Минобороны, девять беспилотников были уничтожены, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели.

Аксенов в прошлом декабре называл дроны главной угрозой, заявив, что в остальных сферах безопасность на полуострове под контролем.

В начале августа Украина попыталась атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» тремя беспилотными катерами в 340 км юго-западнее Севастополя. По данным Минобороны, все три катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

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До этого командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов говорил, что флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак, вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крым беспилотники Минобороны дроны Украина
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