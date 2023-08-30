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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении второго катера ВСУ у Змеиного

Минобороны: Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные второй раз за сутки уничтожили катер ВСУ с экипажем вблизи острова Змеиный. В первый раз это сделал истребитель Су-30, во второй — бомбардировщик Су-24
Су-24
Су-24 (Фото: Wikimedia Commons )

Российский Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Ранее днем 30 августа российское оборонное ведомство сообщило, что истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер с экипажем восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря.

До этого об уничтожении украинского катера в Черном море у острова Змеиный Минобороны сообщало 22 августа. В ведомстве показали, как происходил бой. На кадрах видно, что катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту активно маневрирует и уклоняется от огня истребителя.

Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га, который находится в Черном море недалеко от Одессы.

Российские военные заняли остров в первые дни спецоперации на Украине. Однако спустя четыре месяца на фоне подготовки зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила в июле 2023 года, российские войска покинули остров.

Минобороны назвало это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией мировому сообществу отсутствия препятствий для вывоза зерна с Украины.

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В начале июля 2022 года ВСУ сбросили с вертолета на остров Змеиный флаг Украины. Минобороны России отчитывалось об ударе по украинским военным, пытавшимся установить флаг.

В начале июля этого года остров посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он возложил цветы к импровизированному мемориалу. В середине августа погранслужба Украины отчиталась об установке пограничного знака на острове с флагом государства.

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Минобороны катер ВСУ остров Змеиный Су-24
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