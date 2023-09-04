Минобороны: российские истребители уничтожили четыре катера с десантом ВСУ в Черном море

Российские истребители уничтожили 4 катера с десантом ВСУ в Черном море

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские истребители уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ у Крымского побережья, сообщило Минобороны России.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — сказано в сообщении.

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