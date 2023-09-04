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Российские истребители уничтожили 4 катера с десантом ВСУ в Черном море

Минобороны: российские истребители уничтожили четыре катера с десантом ВСУ в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские истребители уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ у Крымского побережья, сообщило Минобороны России.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — сказано в сообщении.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев