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Военная операция на Украине ,  
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На северо-западе Крыма сбили беспилотник

Аксенов: силы ПВО сбили беспилотник на северо-западе Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Силы ПВО сбили на северо-западе Крыма беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — написал Аксенов.

По подсчетам РБК, к концу августа число атак беспилотников на российские регионы (за исключением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Крым оказался по их числу на пятом месте (30 случаев), Севастополь — на четвертом (31) после Белгородской, Брянской и Курской областей.

Днем 9 сентября Минобороны России сообщило, что российские корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских беспилотных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Ведомство также отчиталось об уничтожении западнее Крыма четырех быстроходных катеров с десантными группами общей численностью до 50 украинских военнослужащих.

Теги
Сергей Аксенов Крым беспилотники дроны ПВО
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