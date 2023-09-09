На северо-западе Крыма сбили беспилотник

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Силы ПВО сбили на северо-западе Крыма беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — написал Аксенов.

По подсчетам РБК, к концу августа число атак беспилотников на российские регионы (за исключением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Крым оказался по их числу на пятом месте (30 случаев), Севастополь — на четвертом (31) после Белгородской, Брянской и Курской областей.

Днем 9 сентября Минобороны России сообщило, что российские корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских беспилотных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Ведомство также отчиталось об уничтожении западнее Крыма четырех быстроходных катеров с десантными группами общей численностью до 50 украинских военнослужащих.