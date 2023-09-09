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Военная операция на Украине ,  
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Еще два беспилотника сбили над Крымом

Аксенов: силы ПВО сбили над Крымом еще два беспилотника
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Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Силы ПВО сбили над Крымом еще два беспилотника, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов.

В 19:24 мск глава Крыма сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник в северо-западном районе полуострова. Аксенов попросил сохранять спокойствие.

Крым неоднократно подвергался атакам беспилотников, система ПВО работает в республике регулярно. Аксенов называл дроны главной угрозой, заявив, что в остальных сферах безопасность на полуострове под контролем.

По подсчетам РБК, к концу августа число атак беспилотников на российские регионы (за исключением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Крым оказался по их числу на пятом месте (30 случаев), Севастополь — на четвертом (31) после Белгородской, Брянской и Курской областей.

Еще два беспилотника сбили над Крымом
Еще два беспилотника сбили над Крымом

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Теги
Сергей Аксенов Крым беспилотники дроны ПВО
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