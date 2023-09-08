Аксенов сообщил о сбитом украинском беспилотнике на севере Крыма

Фото: Константин Михальчевский / ТАСС

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие», — написал он.

Ранее, 5 сентября, Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Крымом. За день до этого сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черным моря вблизи Крыма.

По подсчетам РБК, к концу августа число атак дронов на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Крым оказался по их числу (30) на пятом месте, а Севастополь (31) — на четвертом, после Белгородской, Брянской, Курской областей.

В начале августа Украина попыталась атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» тремя беспилотными катерами в 340 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Американский бизнесмен Илон Маск 8 сентября сообщил, что получал запрос от украинских властей на активацию Starlink «на всем пути до Севастополя». Он назвал очевидной цель Киева — «потопить большую часть российского флота». Маск отказал Киеву.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад поддерживает Украину в уничтожении «всего российского» на территориях, которые Киев считает оккупированными, «например в Крыму».

«Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», — отметил он.

В ответ зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что если Запад действительно одобрил удары Украины по Крыму, это станет «рафинированным casus belli» и даст России возможность действовать «против всех и каждого в странах НАТО».