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Арестович назвал «успешной операцией» оборону Лисичанска и Северодонецка

По словам советника Зеленского, главные задачи операции были выполнены: Киев «выиграл время для поставок оружия с Запада и начал наступать на других направлениях»
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Оборона Лисичанска и Северодонецка, которые российские войска взяли под контроль, — «успешная военная операция» ВСУ, заявил в своем Telegram-канале советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он пояснил, что основными задачами операции было «сковать основные силы противника и нанести ему потери, выиграть время для поставок западного оружия и совершенствования второй линии обороны и создать условия для контрнаступлений на других направлениях». «Все задачи операции выполнены», — написал Арестович. Он, в частности, указал, что Киеву были переданы РСЗО HIMARS. Он утверждает, что ВСУ наступают на под Угледаром, на Запорожском и Херсонском направлении.

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Еще одним значительным достижением обороны Лисичанска и Северодонецка он назвал «сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который положил начало «рождению национальной военной школы». По словам Арестовича, Украине нужно воевать не как красноармейцам, генералам которых прощали «миллионы убитых, <...> лишь бы не отступали», а как казакам — «хитростью и маневром».

«Дилемма Кутузова разрешена в военном искусстве двести лет назад: сохранили армию — вернем территорию, не сохранили армию — не будет ни армии, ни территории», — подчеркнул советник офиса президента.

Российские власти в апреле объявили о начале второй фазы спецоперации на Украине. Минобороны назвало ее целью контроль над Донбассом и югом Украины.

В мае Северодонецк и его город-спутник Лисичанск были последними крупными городами в границах ЛНР, которые контролировал Киев. 24 июня глава украинской администрации Луганской области сообщил, что ВСУ получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал отступление «тактической перегруппировкой».

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25 июня в Минобороны заявили, что российские военные установили полный контроль над городом, он вместе с тремя близлежащими поселками перешел под контроль ЛНР.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Лисичанска и близлежащих населенных пунктов — города Новодружеска, поселков Белогоровка и Малорязанцево, села Белая гора - и «освобождении ЛНР». Общая площадь территорий, перешедших в итоге под контроль ЛНР, составляет 182 кв. км, сообщил Шойгу. Президент сказал, что подразделения, которые участвовали в операции на Луганском направлении, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности». Путин также выразил надежду, что на других направлениях будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что одной из задач российских сил в рамках второй фазы спецоперации на Украине «является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Алексей Арестович Лисичанск Северодонецк Военная операция на Украине
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