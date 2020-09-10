Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

В Microsoft заверили, что «большинство этих атак было обнаружено и остановлено средствами безопасности», а объекты атак получили уведомления

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Корпорация Microsof предупредила, что в президентские выборы в США уже пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Заявление опубликовано на сайте компании.

Атаки хакеров предпринимались как против штаба и связанных с ними людей президента Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джо Байдена.

По данным компании, группа под названием «Стронций» базируется в России, объектами ее атак стали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов. «В отчете (специального прокурора Роберта. — РБК) Мюллера она также была указана как организация, которая несет основную ответственность за атаки на президентскую кампанию демократов в 2016 году», — говорится в заявлении Microsoft.

В компании отметили, что члены «Стронция» изменили свою тактику после выборов 2016 года, включив в свой арсенал новые инструменты разведки и новые методы для сокрытия операций, многие из которых хакерам удалось автоматизировать.

«Стронций» — это одно из наименований хакерской группы Fancy Bear, известной также как Sofacy, Pawn Storm, Tsar Team, Sednit и APT28. В США группу Fancy Bear обвиняли во взломе серверов Демократической партии США на выборах 2016 года, а также в кибератаках на сайты антидопинговых служб, эту группу считают близкой к российским государственным структурам и спецслужбам.