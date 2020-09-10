Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам Общество, 00:00 Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов Общество, 10 сен, 23:50 Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19 Общество, 10 сен, 23:37 «Яндекс.Такси» пошел на мировое с московской дорожной инспекцией Общество, 10 сен, 23:12 В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19 Общество, 10 сен, 23:07 Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана Политика, 10 сен, 22:52 Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии Политика, 10 сен, 22:46 Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой Политика, 10 сен, 22:32 В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж Общество, 10 сен, 22:23 Лукашенко предложил «нагадившим» протестующим восстановить Минск Политика, 10 сен, 22:17 Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда Политика, 10 сен, 22:05 Умер бывший чемпион мира по боксу Алан Минтер Спорт, 10 сен, 21:55 Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам Бизнес, 10 сен, 21:49 Миранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту» Спорт, 10 сен, 21:41
Политика ,  
0 

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

В Microsoft заверили, что «большинство этих атак было обнаружено и остановлено средствами безопасности», а объекты атак получили уведомления
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Корпорация Microsof предупредила, что в президентские выборы в США уже пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Заявление опубликовано на сайте компании.

Атаки хакеров предпринимались как против штаба и связанных с ними людей президента Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джо Байдена.

По данным компании, группа под названием «Стронций» базируется в России, объектами ее атак стали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов. «В отчете (специального прокурора Роберта. — РБК) Мюллера она также была указана как организация, которая несет основную ответственность за атаки на президентскую кампанию демократов в 2016 году», — говорится в заявлении Microsoft.

В компании отметили, что члены «Стронция» изменили свою тактику после выборов 2016 года, включив в свой арсенал новые инструменты разведки и новые методы для сокрытия операций, многие из которых хакерам удалось автоматизировать.

«Стронций» — это одно из наименований хакерской группы Fancy Bear, известной также как Sofacy, Pawn Storm, Tsar Team, Sednit и APT28. В США группу Fancy Bear обвиняли во взломе серверов Демократической партии США на выборах 2016 года, а также в кибератаках на сайты антидопинговых служб, эту группу считают близкой к российским государственным структурам и спецслужбам.

Кибератаки в ходе голосования по поправкам совершались из США и стран СНГ
Политика
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Группа «Цирконий» действует из Китая, с марта 2020 года по сентябрь 2020 года она провела несколько тысяч кибератак, 150 из которых привели к относительному успеху. Группа нацелена на людей, тесно связанных с президентскими кампаниями и кандидатами в президенты США. «Цирконий» также атакует видных представителей международного сообщества, ученых в области международных отношений из более чем 15 университетов, а также на аккаунты, связанные с 18 международными организациями и политическими организациями.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Хакерская группа «Фосфор», утверждают в Microsoft, действует из Ирана. Члены группы пытались получить доступ к личным или рабочим аккаунтам лиц, прямо или косвенно связанных с президентскими выборами в США. В период с мая по июнь 2020 года «Фосфор» безуспешно пыталась войти в учетные записи чиновников администрации Дональда Трампа и предвыборного штаба президента.

В заключительной части Microsoft призвала увеличить федеральное финансирование защиты цифровой инфраструктуры для защиты права людей на голосование и «в конечном счете, нашей демократии».

В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления
Общество
Фото: Steve Marcus / Reuters

1 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы. На одной их хакерских площадок пользователь под ником Gorka9 выложил в открытый доступ персональные данные 7,6 млн избирателей из штата Мичиган. Кроме того, ранее он бесплатно раздавал информацию об избирателях Арканзаса, Коннектикута, Северной Каролины и Флориды.

Один из участников форума заявил, что смог использовать данные об избирателях для получения $4 тыс. от Госдепартамента США в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice). Он передал ссылку на выложенный архив и получил финансовое вознаграждение.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Microsoft, кибератаки, финансирование
Материалы по теме
Кибератаки в ходе голосования по поправкам совершались из США и стран СНГ
Политика
В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления
Общество
Эксперты обнаружили кибератаки через письма о премиях из отделов кадров
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter