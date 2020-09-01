Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Деньги, как пишет «Коммерсант», были получены от Госдепартамента в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию». Ранее госсекретарь Майк Помпео предлагал до $10 млн за сведения о вмешательстве в выборы

Здание Госдепартамента США (Фото: Владимир Машатин / ТАСС)

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, на одной их хакерских площадок пользователь под ником Gorka9 выложил в открытый доступ персональные данные 7,6 млн избирателей из штата Мичиган. Кроме того, ранее он бесплатно раздавал информацию об избирателях Арканзаса, Коннектикута, Северной Каролины и Флориды.

В архивах есть имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.

Один из участников форума утверждает, что смог использовать данные об избирателях для получения $4 тыс. от Госдепартамента США в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice). Он передал ссылку на выложенный архив и получил финансовое вознаграждение.