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Политика ,  
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Деньги, как пишет «Коммерсант», были получены от Госдепартамента в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию». Ранее госсекретарь Майк Помпео предлагал до $10 млн за сведения о вмешательстве в выборы
Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США (Фото: Владимир Машатин / ТАСС)

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, на одной их хакерских площадок пользователь под ником Gorka9 выложил в открытый доступ персональные данные 7,6 млн избирателей из штата Мичиган. Кроме того, ранее он бесплатно раздавал информацию об избирателях Арканзаса, Коннектикута, Северной Каролины и Флориды.

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Майк Помпео

В архивах есть имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.

Один из участников форума утверждает, что смог использовать данные об избирателях для получения $4 тыс. от Госдепартамента США в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice). Он передал ссылку на выложенный архив и получил финансовое вознаграждение.

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.

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Фото: Владимир Машатин / ТАСС

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Другие эксперты, опрошенные изданием, не исключили, что публикация сведений об американских избирателей может быть провокацией перед предстоящими президентскими выборами в США. В частности, это может быть первым этапом плана по обвинению России во вмешательстве в американские выборы.

В начале августа госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» можно получить до $10 млн за информацию о лицах, осуществляющих вмешательство в американские выборы по заданию иностранных государств.

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Фото: Валентина Певцова / ТАСС

После этого на телефоны жителей России начали приходить смс с предложением денег за такую информацию. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала рассылку «гибридной атакой».

Позже в Госдепартаменте пояснили, что подобные сообщения получили не только россияне, но и жители других стран. Целью рассылки был сбор сведений о возможных кибератаках в преддверии выборов в США.

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, выборы, вмешательство, хакеры
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