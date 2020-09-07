Кибератаки в ходе голосования по поправкам совершались из США и стран СНГ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На государственные органы России в период проведения голосования по поправкам к Конституции совершались DDоS-атаки с территории США, Великобритании, Украины и стран СНГ. Об этом на конференции ОБСЕ, посвященной кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, передает «РИА Новости».

«Источники DDoS-атак мощностью до 240 тыс. запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ», — сообщил Крутских.

В конце июня в ЦИК также сообщали, что хакеры совершили DDoS-атаки на сайт комиссии. Также атаке подвергся сайт, на котором размещалась информация по поправкам в Конституцию. В ЦИК сообщили, что атаки были совершены из-за границы.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей, против высказались 21,27%. Они вступили в силу 4 июля.



