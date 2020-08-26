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В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления

Федеральный суд Лос-Анджелеса арестовал гражданина России Егора Крючкова по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

«Гражданин России арестован по подозрению в сговоре по внедрению вредоносной программы в компьютерную сеть компании из Невады», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 27-летний Крючков в период с 15 июля по 22 августа этого года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании, расположенной в штате Невада. В заявлении утверждается, что россиянин предлагал ему $1 млн за участие в реализации мошеннической схемы.

В Минюсте сообщили, что Крючков якобы планировал загрузить вредоносное программное обеспечение (ПО) в компьютерную систему этой компании. Это, как говорится в сообщении, позволило бы ему и его сообщникам получить беспрепятственный доступ к данным компании.

Материал дополняется.

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