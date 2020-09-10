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Отравление Навального ,  
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В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Кремле не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья политика Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова журналистов о том, что в СМИ появилась информация об улучшении состояния оппозиционера, проходящего лечение в берлинской клинике «Шарите».

«Мы уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать эти сообщения за первоисточник, пока они не подкреплены более-менее официальной информацией», — сказал Песков.

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального
Общество
Фото: Markus Schreiber / AP

Ранее издания Der Spiegel, The Insider и Bellingcat сообщили, что Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы. По данным The Insider, политик смог вспомнить события, которые непосредственно предшествовали отравлению. Со ссылкой на врачей издание передавало, что психически оппозиционер восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться как минимум на 90%.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила РБК, что информация в этих публикациях сильно преувеличена. Она добавила, что в материале много фактических неточностей.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня политика лечили в омской больнице, а затем перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Все это время политик находился в коме. В понедельник, 7 сентября, немецкие врачи сообщили, что оппозиционера вывели из медицинской комы, и он начал реагировать на речь.

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Теги: Алексей Навальный, Дмитрий Песков
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