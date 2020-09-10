В Кремле заявили об отсутствии информации о состоянии здоровья Навального

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Кремле не располагают достоверной информацией о состоянии здоровья политика Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова журналистов о том, что в СМИ появилась информация об улучшении состояния оппозиционера, проходящего лечение в берлинской клинике «Шарите».

«Мы уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать эти сообщения за первоисточник, пока они не подкреплены более-менее официальной информацией», — сказал Песков.

Ранее издания Der Spiegel, The Insider и Bellingcat сообщили, что Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы. По данным The Insider, политик смог вспомнить события, которые непосредственно предшествовали отравлению. Со ссылкой на врачей издание передавало, что психически оппозиционер восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться как минимум на 90%.