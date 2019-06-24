Патрушев в Иерусалиме полтора часа разговаривал с Болтоном

Во время своего визита в Иерусалим секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел полуторачасовую встречу с помощником президента США Джоном Болтоном, пишет «РИА Новости».

Встреча была закрытой для прессы.

Патрушев прилетел в Израиль 24 июня для переговоров по Сирии с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и Болтоном.

Перед встречей газета Asharq Al-Awsat писала, что Россия, США и Израиль готовят сделку по Сирии, которая предполагает отмену санкций в отношении Дамаска. В обмен на это Россия якобы должна будет заявить о приверженности «конкретным мерам» — в частности, контролировать действия Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию и призвал ей не доверять.