Болтон пообещал сохранить исключения в антииранских санкциях

На них настаивал министр финансов США Мнучин.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил намерение Соединенных Штатов оставить силе исключения в санкциях против Ирана. Речь идет о проектах по развитию мирной атомной энергетики с участием компаний из России, Китая и стран Европы, сообщает агентство Reuters.

В интервью Fox Business Network Болтон предупредил, что на этот раз исключение будет сделано на небольшой временной отрезок, около 90 дней. Он пообещал, что США при этом будут очень внимательно смотреть за действиями Тегерана.

Исключения из антииранский санкций касаются АЭС «Бушер», исследовательских реакторов в Араке и Тегеране, а также завода по обогащению урана в Фордо.

Ранее о намерении США оставить в силе исключения из санкций сообщала газета The Washington Post. По словам ее источника, на этом настаивал министр финансов Стивен Мнучин, которого поддержал президент Дональд Трамп. Против выступали Болтон и государственный секретарь Майк Помпео, выступавшие за ужесточение ограничений.

В мае Вашингтон решил отменить два исключения, позволявшие Ирану переправлять издержки тяжелой воды в Оман и выводить излишки обогащенного урана из страны в обмен на природный уран.



