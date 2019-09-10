Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах

За последние две недели Джонсону уже второй раз не удается получить необходимое для проведения внеочередных выборов большинство в палате общин. Премьер объявил о приостановке работы парламента до 14 октября

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Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Инициативу премьера поддержали 293 парламентария, против выступили 46. Однако, по британскому законодательству, для проведения внеочередных выборов правительству нужна поддержка двух третей палаты общин, или же 434 человек.

По словам Джонсона, оппозиция вынуждает его отправиться на важные переговоры без возможности покинуть их. «Они хотят отложить Brexit, но опять же, не обращаясь к тем, кто голосовал за это», — сказал он и объявил, что палата прекращает свою работу до 14 октября. «Надеюсь, оппозиция использует это время чтобы поразмыслить. Между тем, правительство будет вести переговоры о сделке», -заявил премьер.

Лидер партии лейбористов Джереми Корбин в ответ указал на то, что Джонсон не рассказал, планирует ли он подчиниться закону и перенести Brexit, как того требует закон, если сделка не будет утверждена. Работу парламента приостанавливают только чтобы избежать вопросов о том, чем занимается или чем не занимается премьер, считает Корбин.