Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.

С 9 сентября закон вступил в силу. Документ обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить о трехмесячной отсрочке Brexit, в случае если парламент не одобрит сделку с Евросоюзом до 19 октября.

Выход Великобритании из состава Евросоюза был запланирован на март этого года, позднее с Брюсселем была согласована отсрочка до 31 октября. В ходе своей предвыборной кампании премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из Европейского союза 31 октября 2019 года при любом сценарии. Чтобы предотвратить попытки остановить выход страны из ЕС без сделки, Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить текущую сессию парламента до середины октября.

Перед началом внеочередных парламентских каникул Консервативная партия, представителем которой является премьер, утратила большинство в палате общин. Позже депутаты изменили повестку заседаний и 6 сентября и приняли законопроект, запрещающий «жесткий» сценарий Brexit.