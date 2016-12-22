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Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии
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Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии
Война в Сирии, 20:55
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Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии
США, Франция и Великобритания готовы нанести по Сирии более мощный удар в сравнении с прошлыми ответами на применение химического оружия
Джон Болтон (Фото: MARTIAL TREZZINI / EPA / ТАСС)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Британия и Франция договорились, что еще очередное применение химического оружия сирийскими правительственными войсками приведет к «куда более мощному» ответу в сравнении с прошлыми ударами по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы попытались в недавнее время донести сообщение о том, что в случае третьего использования химического оружия, ответ будет куда более жестким», — сказал Болтон, отвечая на вопросу журналистов.

Ранее немецкий таблоид Bild писал, что в нанесении удара по Сирии может поучаствовать и Германия, однако ФРГ в своей речи Болтон не упомянул. «Я могу сказать, что мы находились в переговорах с британцами и французами, которые поддержали нас при втором ударе, они также согласились, что еще одно использование химоружия будет означать более мощный ответ», — заключил советник президента США Дональда Трампа.

В Белом доме пока что не определились с вариантами ответа на возможное применение химоружия в Сирии. По информации The Wall Street Journal, Трамп еще не решил, что именно вызовет военный удар США и будут ли российские или иранские силы целью удара.

В день саммита Путина, Эрдогана и Роухани США заявили об учениях в Сирии
Политика

Сирийская армия готовится к наступлению на провинцию Идлиб, которая контролируется боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (связана с запрещенной в России «Аль-Каидой») и вооруженной оппозицией. В последние недели сообщалось об бомбардировках населенных пунктов Идлиба сирийскими ВВС и российскими ВКС. Россия заявляла, что целью авиаударов были позиции боевиков. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, из-за авианалетов свои дома были вынуждены покинуть 30 тыс. жителей провинции.

Турция выступает против военной операции в Идлибе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасном Роухани призывал не превращать регион в «кровавое озеро». Президентам, однако, не удалось договориться о прекращении огня в Идлибе.​

Параллельно появляются сообщений о возможной химатаке в Идлибе. Российская сторона утверждает, что боевики готовят провокацию с химоружием которая станет поводом для Запада нанести удар по Сирии. Вашингтон настаивает, что сирийские правительственные войска могут применить при наступлении хлор.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , Джон Болтон
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