В день саммита Путина, Эрдогана и Роухани США заявили об учениях в Сирии

На фоне обострения ситуации вокруг провинции Идлиб силы коалиции во главе с США объявили о начале военных учений на другом конце Сирии. Американское командование заявило, что российская сторона получила предупреждение

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Силы коалиции по борьбе с ИГИЛ во главе с США начали в Сирии военные учения. Об этом говорится в сообщении на сайте центрального командования США. Сообщение было опубликовано 7 сентября. Учения проходят в провинции Хомс вблизи с границей с Ираком.

«Наши силы продемонстрируют способность быстро развертываться, атаковать цель интегрированными воздушными и наземными силами и проводить быструю эксфильтрацию в любом месте в районе комбинированных совместных операций», — заявили в штабе коалиции.

«Подобные учения укрепляют наши возможности по поражению ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) и гарантируют, что мы готовы реагировать на любую угрозу нашим силам», — отметил представитель коалиции. При этом отмечается, что центральное командование уведомило российскую сторону, чтобы избежать недопонимания или эскалации напряженности.

Учения проходят на фоне обострения ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб. Минобороны России отчиталось о нанесении ударов по объектам террористов в этом регионе. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились «исключительно по подтвержденным объектам» боевиков, которые были расположены на расстоянии от населенных пунктов. На этих объектах находились взрывчатка и беспилотники, которые использовались для нападений на базу ВКС России в Сирии Хмеймим, а также на населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо.

Однако Анкара, Вашингтон и расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека считают, что под удары попал последний оплот сирийской оппозиции. Россия настаивает, что в Идлибе укрываются террористы, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провинцию их «последним крупным очагом», а также «гнойником».

Также в пятницу, 7 сентября, в Тегеране прошел саммит по Сирии и ситуации вокруг Идлиба. Во время него президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Владимира Путина и президента Ирана Хасана Роухани не отдавать этот регион «на милость режиму Асада». Он призвал Москву и Тегеран не превращать провинцию в «кровавое озеро».

В ответ на речь Эрдогана Путин заявил, что изгнание террористов из Идлиба является ключевой задачей на данный момент. «Главная задача на данном этапе — изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийским гражданам и жителям​ всего региона», — подчеркнул президент России.