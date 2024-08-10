Минобороны оценило потери ВСУ на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники на курском направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на этом направлении потери ВСУ достигли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две установки ЗРК «Бук», установка РСЗО «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.
В ведомстве уточнили, что авиацией и ракетными войсками было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Свердликово, Зеленый Шлях, Любимовка, Гуево и Николаево-Дарьино в Курской области, а также резервам противника в соседней Сумской области. Среди поврежденной или уничтоженной техники сегодня Минобороны перечислило десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковую установку РСЗО «Град».
С 6 августа идут бои с украинскими военнослужащими в Курской области. По словам главы российского Генштаба Валерия Герасимова, целью ВСУ является «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он утверждал, что продвижение противника остановлено. Город Суджа не перешел под контроль Украины, заверил мэр Виталий Слащев.
В Курской области объявили о проведении контртеррористической операции, там также действует режим ЧС федерального характера.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»