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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны оценило потери ВСУ на курском направлении

Минобороны: на курском направлении ВСУ потеряли 1120 военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине
За сутки ВСУ потеряли до 175 солдат и 36 единиц бронетехники, за время боевых действий на курском направлении — 1120 и 140, сообщили в Минобороны. В ведомстве также отчитались о поражении резервов противника в Сумской области
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники на курском направлении, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на этом направлении потери ВСУ достигли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две установки ЗРК «Бук», установка РСЗО «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

В ведомстве уточнили, что авиацией и ракетными войсками было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Свердликово, Зеленый Шлях, Любимовка, Гуево и Николаево-Дарьино в Курской области, а также резервам противника в соседней Сумской области. Среди поврежденной или уничтоженной техники сегодня Минобороны перечислило десять танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковую установку РСЗО «Град».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
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Фото:John Moore / Getty Images

С 6 августа идут бои с украинскими военнослужащими в Курской области. По словам главы российского Генштаба Валерия Герасимова, целью ВСУ является «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он утверждал, что продвижение противника остановлено. Город Суджа не перешел под контроль Украины, заверил мэр Виталий Слащев.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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