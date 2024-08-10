Алаудинов назвал бои в Курской области «решающей битвой»

Алаутдинов призвал «сидящих на диванах» принять участие в боях и заключить контракт с Минобороны. Киев называл целью атаки в Курской области усиление позиции на переговорах, Москва сочла нападение провокацией

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Бои в Курской области являются «решающей битвой», заявил в видеообращении в телеграм-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов — командир спецназа «Ахмат».

«Я не вижу причин для того, чтобы вы сомневались, для того, чтобы вы думали, что мы могли бы даже проиграть в этой битве. <...> Тем же, кто сидит там где-то на горячих, теплых точках, кто-то на диване, и рассуждает, что должно быть, как должно быть, всем тем, кто находился на СВО и сейчас находится на отдыхе у себя дома, могу сказать: мужики, вот это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил».

После этой битвы «Украина падет», то же касается НАТО, Европы и США, которые поддерживают Киев, считает командир спецназа.

«Поэтому все, кто хочет принять участие в этой решающей битве, могут пойти, заключить контракт и уйти на фронт», — заключил Алаудинов.

По его словам, Украина для атаки на Курскую область стянула силы с белорусской границы и других направлений.

В приграничных районах Курской области с утра 6 августа идут бои. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Глава Генштаба Валерий Герасимов и ведомство отчитывались, что продвижение ВСУ остановлено. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В Киеве назвали целью Украины усиление позиции на переговорах. Москва сочла нападение провокацией.

По данным российского Минобороны, в течение дня 9 августа войска России наносили удары по скоплениям ВСУ в районе Никольского, Южного, Дарьино, Мартыновки, Гоголевки и других населенных пунктов близ Суджи, а также около самого города. Алаудинов на следующий день сообщил о зачистке Мартыновки и добавил, что военные «максимально контролируют ситуацию».

Военное ведомство утром 10 августа сообщило о прибытии танков в приграничный район Курской области. Накануне оно объявило о переброске военной техники, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», буксируемых артиллерийских орудий, тяжелой гусеничной техники, автомобилей «Урал» и «КАМАЗ» в Суджанский район.