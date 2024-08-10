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Военная операция на Украине ,  
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Командир спецназа «Ахмат» сообщил о зачистке курской Мартыновки от ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразденения зачистили Мартыновку, расположенную в нескольких километрах к северо-востоку от Суджи, и взяли ее под полный контроль, сообщил Алаудинов
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские подразделения контролируют село Мартыновка, расположенное в Суджанском районе, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов — командир спецназа «Ахмат».

«Наши подразделения при поддержке спецназа «Ахмат» сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка. Взяли его под полный контроль», — сообщил Алаудинов.

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Фото:John Moore / Getty Images

«Противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — добавил он.

Мартыновка расположена в 3,5 км к северо-востоку от Суджи.

Минобороны накануне отчитывалось об ударах российских войск по скоплениям сил ВСУ около Суджи и близ нескольких населенных пунктов в приграничных районах, в том числе у Мартыновки.

В приграничных районах Курской области с утра 6 августа идут бои. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Глава Генштаба Валерий Герасимов и ведомство отчитывались, что продвижение ВСУ остановлено. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО.

Военное ведомство утром 10 августа сообщило о прибытии танков в приграничный район Курской области. Накануне министерство объявило о переброске военной техники, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», буксируемых артиллерийских орудий, тяжелой гусеничной техники, автомобилей «Урал» и «КАМАЗ» в Суджанский район.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Курская область "Ахмат" Апты Алаудинов ВСУ Военная операция на Украине
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