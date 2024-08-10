Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над двумя регионами
Российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Над Курской областью было сбито 26 дронов. Оставшиеся шесть беспилотников уничтожили над Ярославской областью.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром 10 августа сообщил об уничтожении нескольких беспилотников на подлете к Ярославлю. По его словам, дроны пытались атаковать одно из предприятий в регионе. Разрушений и пострадавших на месте падения дронов нет, отметил губернатор.
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