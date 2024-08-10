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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над двумя регионами

Минобороны: ПВО уничтожили 32 дрона над Курской и Ярославской областями
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Над Курской областью было сбито 26 дронов. Оставшиеся шесть беспилотников уничтожили над Ярославской областью.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром 10 августа сообщил об уничтожении нескольких беспилотников на подлете к Ярославлю. По его словам, дроны пытались атаковать одно из предприятий в регионе. Разрушений и пострадавших на месте падения дронов нет, отметил губернатор.

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Минобороны беспилотники
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