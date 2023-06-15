Минск сообщил о сбитом над Белоруссией украинском беспилотнике

После того как белорусские пограничники подбили беспилотник, на нем взорвался боеприпас. По данным погранкомитета, он летел «с территории Украины в тыл Белоруссии»

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Украинский беспилотник со взрывчаткой был сбит в Лоевском районе Гомельской области в конце мая. Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии.

Пограничники услышали звук двигателя беспилотника, после чего в небе был обнаружен БПЛА, «двигавшийся с Украины в тыл Белоруссии». «В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», — говорится в сообщении.

При попадании пули произошел подрыв боеприпаса на беспилотнике. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты множественные металлические элементы.

Белорусские следователи начали проверку.

В ноябре 2022 года белорусский пограничный наряд принудительно посадил украинский беспилотник в 1 км от границы в Гомельском районе. Содержимое фото- и видеоматериалов с дрона показало, что он использовался для тренировок сброса взрывных устройств и для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы.

Занимавший на тот момент пост главы Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо 31 октября прошлого года заверил, что в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск даст адекватный ответ.

«Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что, если пойдут к нам, могут получить по зубам», — заявил он.

В апреле этого года польские военные обстреляли белорусский автомобильный пункт пропуска Песчатка металлическими шариками из рогатки, утверждал погранкомитет Белоруссии. О похожем случае он отчитывался в январе, когда под «обстрел» попал пограничный столб.