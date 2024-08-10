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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко пообещал, что «провокации» Украины не останутся без ответа

Лукашенко: провокационные действия Украины не останутся без ответа
Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне продолжающейся операции ВСУ в Курской области над Белоруссией были сбиты несколько воздушных целей, летевших с Украины. Лукашенко обвинил Киев в намеренной провокации и пообещал ответить
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: EPA / ТАСС)

Накануне вечером белорусская ПВО уничтожила несколько целей — предположительно, ударных беспилотников, летевших с территории Украины, сообщил глава страны Александр Лукашенко. Он пообещал, что эти действия не останутся без ответа.

«Не в первый раз Вооруженные силы Украины нарушают всякие договоренности. <...> Нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь (в районе Костюковичского района). Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность. На перехват целей — их было около десятка — вылетели самолеты, вертолет. <...> Без ответа любые провокации не останутся», — сказал белорусский президент.

Лукашенко пообещал, что «провокации» Украины не останутся без ответа
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Лукашенко также заявил, что белорусским Минобороны и Генштабу даны поручения «провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства». «Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности — два дня назад атака на курском направлении <...>, ну и вот эта провокация», — добавил глава государства.

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Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Вместе с этим он подчеркивал, что Белоруссия поможет России в случае военной агрессии против нее.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Спустя сутки глава Генштаба Валерий Герасимов отчитывался, что продвижение ВСУ остановлено. В НАК заявляли о наличии «жертв среди мирного населения, разрушений жилых домов и иных гражданских объектов».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».

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Белоруссия Александр Лукашенко Курская область ПВО беспилотники провокация Военная операция на Украине
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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