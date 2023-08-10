Генпрокуратура признала нежелательной Conflict Intelligence Team

По версии Генпрокуратуры, CIT собирает персональные данные российских военных, которые в дальнейшем «используются для дискредитации». Против основателя расследовательской группы Руслана Левиева заведено два уголовных дела

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генеральная прокуратура признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team (CIT).

Эта организация, специализирующаяся на OSINT-расследованиях событий в зонах военных конфликтов, была создана в 2014 году Русланом Левиевым (Минюст внес его в реестр иноагентов).

Прокуратура заявила, что проект занимался «сбором и опубликованием информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации».

Группа CIT объединяет расследователей, чьи имена проект не раскрывает. В частности, ее участники освещали конфликты в Донбассе и Сирии, события в зоне военных действий после ввода российских войск на Украине, в том числе бои в Мариуполе.

В 2019 году на Левиева напали в Москве, тогда его ударили в челюсть и облили зеленкой. В марте 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине, основатель CIT сообщил, что офис проекта в столице закрывается, и команда покинула Россию. Два месяца спустя против Левиева завели уголовное дело о фейках об армии (пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 207.3), а Басманный суд его заочно арестовал. В феврале 2023-го основатель CIT сообщил о еще одном уголовном деле против него по статье о фейках; в постановлении СК, которое опубликовал Левиев, говорилось, что его обвиняют в распространении «заведомо ложной информации» о событиях в Мариуполе.

Это уже вторая организация за неделю, которую российские власти признали нежелательной. 8 августа такой статус получило движение «Аллатра», участники которого, по версии Генпрокуратуры, «получают указания от украинских кураторов» с призывом наладить контакты с оппозицией, чтобы проводить акции по «дискредитации политики федеральных и региональных органов власти».