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СК потребовал заочно арестовать основателя расследовательской группы CIT

Против журналиста возбудили дело по статье о распространении фейков о действиях российских военных «организованной группой с искусственным созданием доказательств обвинения». Сам Левиев не в России
Руслан Левиев
Руслан Левиев (Фото: ruslanleviev / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Следственный комитет потребовал заочно арестовать основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева по делу о фейках про действия российских военных. Информация о заседании появилась в картотеке московских судов.

Заседание пройдет в 17:00 мск, избирать меру пресечения будет судья Наталья Дударь. Как следует из карточки суда, против Левиева возбуждено уголовное дело по пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с искусственным созданием доказательств обвинения). По ней журналисту грозит штраф до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Conflict Intelligence Team после начала военных действий на Украине освещала события конфликта, в частности бои в Мариуполе. Сам Левиев сейчас за границей.

Закон об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, президент Владимир Путин подписал 4 марта — чуть больше чем через неделю после начала военных действий.

К 18 апреля по новой статье было возбуждено 32 уголовных дела, сообщал в Telegram-канале адвокат Павел Чиков. Среди тех, кого взяли под стражу, — оппозиционер Владимир Кара-Мурза (включен в реестр физлиц-иноагентов), обозреватель и учредитель газеты «Листок» из Горно-Алтайска Сергей Михайлов, главред хакасского интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров и художница из Санкт-Петербурга Александра Скочиленко.

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