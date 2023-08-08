Генпрокуратура признала «Аллатра» нежелательной организацией в России

По версии Генпрокуратуры, движение «Аллатра» получает указания с Украины о необходимости налаживания контактов с российской оппозицией. Сама организация на сайте называет своей целью «дружбу всех народов»

Фото: Генпрокуратура России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность Международного общественного движения «Аллатра». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ведомство считает, что «Аллатра», директором которого является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, действующее в России и других странах.

Движение было основано в 2011 году на базе Международной общественной организации «Лагода». На сайте «Аллатра» называет своими целями «объединение и дружбу всех народов на основе культурно-нравственных, духовных ценностей, сплачивающих людей во всем мире».

«Активисты МОД «Аллатра» на территории России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти», — говорится в сообщении.

С начала спецоперации на Украине организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия российской армии, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Помимо этого, движение нарушает требования российского законодательства, занимаясь в России миссионерской деятельностью без статуса религиозной организации.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что «Аллатра» для прикрытия политического характера своей деятельности проводит мероприятия под эгидой организации «Созидательное общество», центр управления которой находится в США.