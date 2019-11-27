Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него

В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой. Об этом сам Левиев написал на своей странице в Facebook.

«Шел утром по дворам домой, постепенно со мной поравнялся какой-то чувак, дальше провал памяти и следующее что уже помню — как захожу домой уже весь в зеленке и с гудящей головой», — описал произошедшее журналист. По его словам, он «получил удар в челюсть», а также повредил лоб во время падения. «Никаких ни окриков, ни разговоров, ни вопросов вроде как не было», — отметил он.

В ГУ МВД по Москве РБК заявили, что информация о нападении на Левиева в пресс-службу не поступала.

Позднее в разговоре с РБК Левиев сообщил, что обращаться в полицию не планирует. «Нападение произошло в укромном месте вдали от камер и свидетелей, сам момент нападения я не помню. От удара у меня отшибло память, последнее что помню — как иду домой, следующее что помню — как уже захожу домой весь в зеленке и побитый. Соответственно, не могу даже предположить, как выглядел нападавший. То есть это стопроцентный «глухарь», — сказал он РБК.

По словам Левиева, еще одна причина его нежелания обращаться в полицию связана с тем, что летом его обвинили в причастности к созданию проекта «Сканер», который запустил кампанию по опознанию сотрудников Росгвардии, участвовавших в разгоне летних акций протеста в столице.