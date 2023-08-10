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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о двух сбитых в районе ЦКАД и Калужской области дронах

Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Два ударных дрона, летевших в сторону Москвы, были сбиты около четырех часов утра, уточнил мэр

В ночь на 10 августа средства ПВО сбили два дрона, летевших в сторону Москвы. Один был поражен в Калужской области, другой — близ Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города», — написал он.

Телеграм-канал Baza писал, что в аэропорту Внуково около 02:30 ввели в действие план «Ковер». Как правило, его объявляют при обнаружении неизвестных или опасных объектов в небе. По данным канала, задержано 11 рейсов.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

В ночь на 9 августа Собянин заявил, что в столицу пытались пролететь два боевых беспилотника. Оба были сбиты средствами ПВО: один близ Домодедово, второй — близ Минского шоссе. Позднее Минобороны сообщило о попытке террористической атаки с помощью дронов со стороны Киева. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказали в ведомстве.

Утром 6 августа дрон упал в Подольском районе в Московской области, он был поражен средствами ПВО. Собянин сообщал, что беспилотник пытался пролететь в столицы. В результате падения дрона в нескольких домах выбило стекла. Незадолго до этого аэропорт Внуково сообщал, что временно прекращает прием и отправку самолетов «по независящим от аэропорта причинам».

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Елена Чернышова
Сергей Собянин беспилотники Москва
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