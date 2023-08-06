После падения беспилотника в подмосковном Подольске в нескольких домах выбило стекла

В Подольске в нескольких домах выбило стекла после падения беспилотника

Беспилотник в Подольском районе сбили утром 6 августа. В Минобороны сообщали, что его целью были объекты на территории Подмосковья. Власти Подольского городского округа обещают устранить последствия уже сегодня

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

После падения беспилотника в Подольском районе в Московской области в нескольких домах выбило стекла, сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков в своем телеграм-канале.

«Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!» — написал он.

Дрон упал утром 6 августа, в Минобороны сообщали, что беспилотник сбили средства противовоздушной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин писал в своем телеграм-канале, что дрон пытался прорваться в столицу. «На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — заявил он.

Незадолго до этого столичный аэропорт Внуково сообщил, что временно прекращает прием и вылет самолетов «по независящим от аэропорта причинам». Телеграм-канал Mash писал, что в воздушной гавани ввели план «Ковер». Как правило, его вводят в действие при обнаружении неизвестных или опасных объектов в небе. В 11:55 мск ограничение на полеты в аэропорту сняли.

Это уже восьмая атака на Московский регион с мая. За последние несколько дней столица дважды была атакована с помощью дронов: 30 июля и 1 августа были повреждены фасады офисных башен бизнес-центра «Москва-Сити». В эти дни Минобороны также отчитывалось о поражении беспилотников в Одинцовском и Наро-Фоминском районах области.

В Кремле назвали атаки дронов «актом отчаяния» Украины из-за неудач в ходе контрнаступления.