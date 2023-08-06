branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В Донецком университете после обстрела сгорели дипломы Политика, 16:38
Российская легкоатлетка показала лучший результат сезона в Европе Спорт, 16:32
В Ираке заблокировали Telegram Технологии и медиа, 16:23
Площадь пожара на фабрике спорттоваров «Леко» достигла 1,2 тыс. кв. м Общество, 16:07
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Шубенков после перелома ключицы стал вторым на чемпионате России Спорт, 15:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:32
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
У пляжа в Севастополе нашли морскую мину Политика, 15:30
Шведки выбили США с ЧМ благодаря забитому «на миллиметр» пенальти Спорт, 15:28
Сальдо сообщил об обстреле мостов между Крымом и Херсонской областью Политика, 15:26
В Подольске в нескольких домах выбило стекла после падения беспилотника Политика, 15:23
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
Певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику после ДТП Общество, 15:06
В Забайкалье участника военной операции избили после конфликта в кафе Общество, 15:01
Военная операция на Украине ,  
0 

В Подольске в нескольких домах выбило стекла после падения беспилотника

После падения беспилотника в подмосковном Подольске в нескольких домах выбило стекла
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Беспилотник в Подольском районе сбили утром 6 августа. В Минобороны сообщали, что его целью были объекты на территории Подмосковья. Власти Подольского городского округа обещают устранить последствия уже сегодня
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

После падения беспилотника в Подольском районе в Московской области в нескольких домах выбило стекла, сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков в своем телеграм-канале.

«Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!» — написал он.

Дрон упал утром 6 августа, в Минобороны сообщали, что беспилотник сбили средства противовоздушной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин писал в своем телеграм-канале, что дрон пытался прорваться в столицу. «На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — заявил он.

Незадолго до этого столичный аэропорт Внуково сообщил, что временно прекращает прием и вылет самолетов «по независящим от аэропорта причинам». Телеграм-канал Mash писал, что в воздушной гавани ввели план «Ковер». Как правило, его вводят в действие при обнаружении неизвестных или опасных объектов в небе. В 11:55 мск ограничение на полеты в аэропорту сняли.

Это уже восьмая атака на Московский регион с мая. За последние несколько дней столица дважды была атакована с помощью дронов: 30 июля и 1 августа были повреждены фасады офисных башен бизнес-центра «Москва-Сити». В эти дни Минобороны также отчитывалось о поражении беспилотников в Одинцовском и Наро-Фоминском районах области.

В Кремле назвали атаки дронов «актом отчаяния» Украины из-за неудач в ходе контрнаступления.

Читайте на РБК Pro
Режим игры: как провести онбординг, чтобы сотрудник влюбился в компанию
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Авторы
Теги
Яна Ломакина
Подольск Московская область беспилотники дроны
Материалы по теме
Во Внуково сняли запрет на полеты после поражения дрона в Подмосковье
Общество
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Политика
Во Внуково ограничили прилет и вылет самолетов
Политика