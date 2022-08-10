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Суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 350 тыс. рублей

Суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 350 тыс. руб. за злоупотребление свободой СМИ
«Новую газету» признали виновной в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации и назначили штраф в размере 350 тыс. руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Симоновский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 350 тыс. руб. по статье о распространении недостоверной информации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Согласно постановлению суда, АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КРФоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Статья о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием в редакцию «Новой газеты».

С конца февраля «Новая газета» получила шесть уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомнадзора с требованием удалить материалы с «недостоверной общественно значимой информацией». В марте, после принятия закона об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС России, газета удалила материалы, связанные с конфликтом на Украине, и перестала освещать его.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Позднее, получив два предупреждения от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки иноагентов в материале, «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и онлайн-версий до окончания спецоперации.

Сотрудники «Новой», которые уехали из России, создали издание «Новая газета. Европа». В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту. Оставшиеся в Москве журналисты стали выпускать «Новую рассказ-газету». Через неделю после запуска Роскомнадзор заблокировал доступ к ее сайту на основании ст. 15.3 закона «Об информации», согласно которой блокируются ресурсы, на которых публикуется недостоверная общественно значимая информация. Само издание причиной блокировки назвало «дискредитацию».

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В начале июля «Новую газету» оштрафовали на 300 тыс. руб. за распространение в СМИ «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу вреда жизни или здоровью граждан либо массового нарушения общественного порядка.

Тогда в суде не уточнили, что стало поводом для составления административного протокола.

В конце прошлого месяца Роскомнадзор подал иск с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». В ведомстве объяснили это тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом о СМИ сроки. Такое требование Роскомнадзор выдвинул после того, как издание получило два предупреждения за упоминание иноагентов.

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