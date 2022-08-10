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Экс-сотрудник Twitter передавал Саудовской Аравии данные критиков властей

Взамен сотрудник Twitter «получил сотни тысяч долларов и роскошные наручные часы», заявила сторона обвинения
Twitter TWTR $44,51 +3,87% Купить
Фото: Amr Nabil / AP
Фото: Amr Nabil / AP

Суд присяжных в США признал бывшего сотрудника Twitter виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщила The New York Yimes.

По версии следствия, 44-летний Ахмад Абуаммо отвечал в Twitter за партнерские программы со СМИ на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В компании он работал с 2013 по 2015 год, в 2019-м его арестовали.

Во время работы в Twitter он «установил контакт с известными в регионе людьми, получив сотни тысяч долларов и роскошные наручные часы». Взамен мужчина передавал властям Саудовской Аравии личные данные пользователей, критиковавших Эр-Рияд, заявила сторона обвинения. Помимо этого, Абуаммо признали виновным в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и подделке документов.

Представитель Twitter сообщил, что компания сотрудничала с правоохранительными органами во время расследования и уведомила пользователей, чьи данные могли быть скомпрометированы.

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Как отмечает NYT, вердикт по делу Абуаммо вынесен в напряженный момент в отношениях США и Саудовской Аравии. Вашингтон стремится к более тесному диалогу с Эр-Риядом, призывая его нарастить добычу нефти на фоне высоких цен на бензин в США.

В июле Джо Байден совершил первый визит в качестве президента США в Саудовскую Аравию. Его поездку резко раскритиковали правозащитники, которые заявили, что Байден не выразил должной реакции на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, пишет NYT. В частности, внимание общественности привлек момент, когда президент США и наследный принц поздоровались кулачками.

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Между тем, по словам Байдена, на встрече он заявил принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, что не жалеет об угрозах сделать Саудовскую Аравию изгоем в связи с убийством Хашкаджи. В МИДе королевства позже отметили, что такой фразы от американского президента «не слышали».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Twitter шпионаж США Саудовская Аравия
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