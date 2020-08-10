СМИ назвали выжившим считавшегося погибшим участника акции в Минске

Евгений Заичкин (Фото: zes94 / VK)

Мужчина, который считался погибшим в ходе акции протеста в Минске после выборов президента, выжил, пишет в своем Telegram-канале издание Belsat. Оно указывает, что его зовут Евгений Заичкин.

Заичкин рассказал изданию, что он с братом и девушкой шел к стеле, к ним подъехал микроавтобус с бойцами ОМОН. По словам мужчины, бойцы выпрыгнули из микроавтобуса и начали задерживать всех. Когда он понял, что за ним бегут, то встал на колени, поднял руки, однако силовик начал бить его дубинкой по лицу и телу, утверждает собеседник издания.

«Меня задержали, было сотрясение, вызвали скорую, и когда меня переносили из автозака в скорую, это и снималось. Не знали, что случилось, и сами дописали», — добавил мужчина.

Подруга Евгения Заичкина подтвердила РБК, что он жив. «Я с ним только что общалась по телефону. Он в больнице вместе со своим братом. [Евгению] наложили четыре шва на губу, у него сотрясение мозга, переломов нет. Какие травмы у брата, спросить не успела», — рассказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.