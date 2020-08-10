Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
В Минске освободили трех задержанных российских журналистов Политика, 21:23 В Минске применили слезоточивый газ для разгона протестующих Политика, 21:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 августа Общество, 21:01 Посол пообещал освободить задержанных в Минске журналистов через 15 минут Политика, 20:57 СМИ назвали выжившим считавшегося погибшим участника акции в Минске Общество, 20:34 Словакия выслала трех российских дипломатов Политика, 20:32 Экс-капитан сборной России Широков напал на судью Спорт, 20:28 Плющенко впервые показал видео произвольной программы Трусовой Спорт, 20:22 У посольства Белоруссии в Москве началась акция протеста Политика, 20:15 Догнать Apple: есть ли шанс у холдинга Баффета войти в «триллионный клуб» Инвестиции, 20:08 Светлана Кузнецова снялась с Открытого чемпионата США по теннису Спорт, 19:50 СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после акций протеста Политика, 19:36 Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Шестуна более 1 млрд руб. Общество, 19:30 КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую Политика, 19:25
Выборы в Белоруссии ,  
0 

СМИ назвали выжившим считавшегося погибшим участника акции в Минске

Евгений Заичкин
Евгений Заичкин (Фото: zes94 / VK)

Мужчина, который считался погибшим в ходе акции протеста в Минске после выборов президента, выжил, пишет в своем Telegram-канале издание Belsat. Оно указывает, что его зовут Евгений Заичкин.

Заичкин рассказал изданию, что он с братом и девушкой шел к стеле, к ним подъехал микроавтобус с бойцами ОМОН. По словам мужчины, бойцы выпрыгнули из микроавтобуса и начали задерживать всех. Когда он понял, что за ним бегут, то встал на колени, поднял руки, однако силовик начал бить его дубинкой по лицу и телу, утверждает собеседник издания.

«Меня задержали, было сотрясение, вызвали скорую, и когда меня переносили из автозака в скорую, это и снималось. Не знали, что случилось, и сами дописали», — добавил мужчина.

Подруга Евгения Заичкина подтвердила РБК, что он жив. «Я с ним только что общалась по телефону. Он в больнице вместе со своим братом. [Евгению] наложили четыре шва на губу, у него сотрясение мозга, переломов нет. Какие травмы у брата, спросить не успела», — рассказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Накануне правозащитный центр «Весна» сообщил, что на проспекте Победителей в белорусской столице молодой человек из-за наезда на него спецтехники «получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью в результате». Его имя тогда не сообщалось. В МВД при этом указывали, что в ходе несогласованных акций в Белоруссии никто не умер.

В ЕС назвали недопустимой жестокость против протестующих в Белоруссии
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии начались после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, нынешний лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В ходе митингов были задержаны 3 тыс. человек; по меньшей мере 39 силовиков и более 50 гражданских лиц получили травмы. В ходе митингов силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы для разгона участников.

Теги: Белоруссия, протест, новости
Материалы по теме
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Политика
МВД Белоруссии заявило об отсутствии погибших в ходе протестов
Политика
В МВД Белоруссии сообщили о 3 тыс. задержанных на митингах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter