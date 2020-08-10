Китай ввел зеркальные ограничения в ответ на санкции США против Гонконга

Ван Чжао Лицзянь (Фото: Andy Wong / AP)

Китай ввел санкции против 11 американских официальных лиц в ответ на ограничения США в отношении высокопоставленных лиц Гонконга. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь. Его слова приводятся на сайте китайского министерства.

По словам дипломата, санкции затронут пять сенаторов, в том числе Марко Рубио (штат Флорида) и Теда Круза (от штата Техас), а также представителей неправительственных организаций и правозащитников.

Представитель МИДа отметил, что США «явным образом вмешались в дела Гонконга, грубо вмешались во внутренние дела Китая и серьезно нарушили международное право и основные нормы международных отношений». «Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это», — добавил он.

Минфин США объявил о введении санкций в отношении 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга 7 августа. В санкционный список, в частности, попала глава администрации Гонконга района Кэрри Лам. В июле пресс-секретарь Белого дома Роберт О'Брайен говорил, что Гонконг «фактически аннексирован Коммунистической партией Китая», которая «навязывает свою волю свободным людям».