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Китай ввел зеркальные ограничения в ответ на санкции США против Гонконга

Ван Чжао Лицзянь
Ван Чжао Лицзянь (Фото: Andy Wong / AP)

Китай ввел санкции против 11 американских официальных лиц в ответ на ограничения США в отношении высокопоставленных лиц Гонконга. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь. Его слова приводятся на сайте китайского министерства.

По словам дипломата, санкции затронут пять сенаторов, в том числе Марко Рубио (штат Флорида) и Теда Круза (от штата Техас), а также представителей неправительственных организаций и правозащитников.

Представитель МИДа отметил, что США «явным образом вмешались в дела Гонконга, грубо вмешались во внутренние дела Китая и серьезно нарушили международное право и основные нормы международных отношений». «Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это», — добавил он.

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Минфин США объявил о введении санкций в отношении 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга 7 августа. В санкционный список, в частности, попала глава администрации Гонконга района Кэрри Лам. В июле пресс-секретарь Белого дома Роберт О'Брайен говорил, что Гонконг «фактически аннексирован Коммунистической партией Китая», которая «навязывает свою волю свободным людям».

В правительстве Гонконга осудили американские санкции, указав, что США используют Гонконг как пешку для «вопиющего и варварского» вмешательства во внутренние дела Китая. «Действия США демонстрируют двойные стандарты и лицемерие», — указали в Гонконге.

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США ввели санкции в отношении после того, как в Гонконге вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности. Он предусматривает создание в Гонконге подотчетного китайским властям Комитета нацбезопасности, а также вводит наказание в виде пожизненного заключения для тех, чьи действия угрожаю центральной власти.

В Белом доме сочли, что при помощи закона китайские власти «собираются захватить Гонконг». Против принятия документа также выступали Евросоюз, Канада, Великобритания и Австралия.

Теги: США, Китай, Гонконг, санкции
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