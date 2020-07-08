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Политика ,  
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Белый дом обвинил Китай в аннексии Гонконга и пообещал новые санкции

О фактической аннексии Гонконга китайскими коммунистами заявил пресс-секретарь Трампа
Роберт О Брайен
Роберт О Брайен (Фото: Ross D. Franklin / AP)

Администрация президента Дональда Трампа готовит новые «меры против Китая» из-за ситуации в Гонконге. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Белого дома Роберт О'Брайен, сообщает The New York Post.

В ходе брифинга для журналистов О'Брайен назвал ситуацию в Гонконге одной из «основных историй» последнего десятилетия. «Мы видим, что Гонконг фактически аннексирован КНР, Коммунистической партией Китая. И она навязывают свою волю свободным людям, которые являются сторонниками демократии», — добавил представитель Белого дома.

О'Брайен также подтвердил, что Трамп рассматривает возможность запрета на территории США работы приложения TikTok, созданного в Пекине. Он объяснил это тем, что получаемые TikTok персональные данные американских граждан могут передаваться китайским властям и использоваться во враждебных целях.

TikTok объявил о прекращении работы на территории Гонконга
Технологии и медиа
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

30 июня в Гонконге вступил в силу закон о национальной безопасности. Он направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.

Закон предусматривает пожизненное заключение за подрыв власти, сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая. Для реализации закона в Гонконге создадут представительства органов госбезопасности КНР

США в качестве ответа на эти меры ввели санкции для банков и компаний, которые ведут дела с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности на Гонконг. Документ был единогласно одобрен американскими сенаторами.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Гонконг, TikTok, американские санкции
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