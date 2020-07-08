Белый дом обвинил Китай в аннексии Гонконга и пообещал новые санкции

О фактической аннексии Гонконга китайскими коммунистами заявил пресс-секретарь Трампа

Роберт О Брайен (Фото: Ross D. Franklin / AP)

Администрация президента Дональда Трампа готовит новые «меры против Китая» из-за ситуации в Гонконге. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Белого дома Роберт О'Брайен, сообщает The New York Post.

В ходе брифинга для журналистов О'Брайен назвал ситуацию в Гонконге одной из «основных историй» последнего десятилетия. «Мы видим, что Гонконг фактически аннексирован КНР, Коммунистической партией Китая. И она навязывают свою волю свободным людям, которые являются сторонниками демократии», — добавил представитель Белого дома.

О'Брайен также подтвердил, что Трамп рассматривает возможность запрета на территории США работы приложения TikTok, созданного в Пекине. Он объяснил это тем, что получаемые TikTok персональные данные американских граждан могут передаваться китайским властям и использоваться во враждебных целях.

30 июня в Гонконге вступил в силу закон о национальной безопасности. Он направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.