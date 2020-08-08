Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными

Правительство Гонконга осудило американские санкции, введенные против 11 высокопоставленных лиц этого специального административного района Китая. Об этом говорится на сайте правительства.

Власти заявили, что США используют Гонконг в качестве пешки для «вопиющего и варварского» вмешательства во внутренние дела Китая. По мнению правительства, за этим стоят корыстные интересы некоторых американских политиков.

В сообщении сказано, что в Штатах воспользовались антиправительственными беспорядками в Гонконге, которые начались в июне 2019-го, чтобы под «предлогом защиты прав человека, демократии и автономии» принять ряд законов и издать постановление против правительства региона.

«Действия США демонстрируют двойные стандарты и лицемерие, не говоря уже о вопиющем нарушении международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения», — указала гонконгская сторона.