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Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными

Правительство Гонконга осудило американские санкции, введенные против 11 высокопоставленных лиц этого специального административного района Китая. Об этом говорится на сайте правительства.

Власти заявили, что США используют Гонконг в качестве пешки для «вопиющего и варварского» вмешательства во внутренние дела Китая. По мнению правительства, за этим стоят корыстные интересы некоторых американских политиков.

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В сообщении сказано, что в Штатах воспользовались антиправительственными беспорядками в Гонконге, которые начались в июне 2019-го, чтобы под «предлогом защиты прав человека, демократии и автономии» принять ряд законов и издать постановление против правительства региона.

«Действия США демонстрируют двойные стандарты и лицемерие, не говоря уже о вопиющем нарушении международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения», — указала гонконгская сторона.

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В своем заявлении правительство напомнило, что Гонконг является неотъемлемой частью Китая, и отметило, что полностью поддержит ответные санкции КНР против США.

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В конце июня в США ввели визовые ограничения против высокопоставленных китайских чиновников, причастных к действиям, которые нарушают автономию Гонконга. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Гонконга уважать право жителей региона на мирные собрания и свободу выражения мнения. В начале июля президент США Дональд Трамп одобрил введение санкций против компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

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Летом 2019 года власти Китая решили узаконить выдачу в материковый Китай лиц, которые находятся в Гонконге в розыске или подозреваются в преступлениях. Это привело к волне массовых протестов в автономном регионе. Под давлением демонстрантов власти Гонконга осенью 2019 года отозвали законопроект, однако участники протестов продолжили выходить с требованиями на улицы.

В конце июня 2020 года в Гонконге вступил в силу принятый китайскими властями закон об обеспечении национальной безопасности, в том числе он направлен против сепаратизма и подрыва государственной власти. Высшая мера наказания за его нарушение допускает пожизненное заключение. В США осудили закон, посчитав, что он представляет опасность для сохранения автономности региона.

Теги: США, Гонконг, санкции
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