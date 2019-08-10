Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях

Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях

По данным московского главка, провокации на согласованной акции собираются устроить Любовь Соболь и другие участники митинга. Ранее юрист ФБК сообщила, что силовики увозят ее из центра сбора подписей на Рождественском бульваре

Фото: Андрей Любимов / РБК

Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Полиция попросила участников мероприятия соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.

Ранее стало известно, что юриста Фонда борьбы с коррупцией задержали перед акцией в Москве.

В субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова началась согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму «За допуск». Участники требуют допустить всех кандидатов на выборы и закрыть уголовные дела, которые завели после задержания участников несогласованных акций протеста.