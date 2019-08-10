Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях

Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Полиция попросила участников мероприятия соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.
Ранее стало известно, что юриста Фонда борьбы с коррупцией задержали перед акцией в Москве.
В субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова началась согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму «За допуск». Участники требуют допустить всех кандидатов на выборы и закрыть уголовные дела, которые завели после задержания участников несогласованных акций протеста.