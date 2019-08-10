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Политика ,  
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Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
По данным московского главка, провокации на согласованной акции собираются устроить Любовь Соболь и другие участники митинга. Ранее юрист ФБК сообщила, что силовики увозят ее из центра сбора подписей на Рождественском бульваре
Фото: Андрей Любимов / РБК

Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Полиция попросила участников мероприятия соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.

Ранее стало известно, что юриста Фонда борьбы с коррупцией задержали перед акцией в Москве.

Общество
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг

В субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова началась согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму «За допуск». Участники требуют допустить всех кандидатов на выборы и закрыть уголовные дела, которые завели после задержания участников несогласованных акций протеста.

Накануне в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявляли, что получили от правоохранителей данные о провокациях. Власти указывали, что в соцсетях публикуются призывы о несанкционированных действиях.

Заявку на митинг 10 августа в конце июля подавала муниципальный депутат Елена Русакова. Власти Москвы согласовали ее и разрешили участие в акции до 100 тыс. человек. Помимо Русаковой, заявки в мэрию подали зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, муниципальный депутат округа Кунцево и соратник Дмитрия Гудкова Денис Шендерович. Все они говорили РБК, что готовы к сотрудничеству и проведут общее мероприятие.

Акции в Москве проходят с 14 июля, после того как Мосгоризбирком отказал ряду кандидатов в Мосгордуму, заявив о большом проценте брака в собранных волонтерами подписях. Помимо разрешенных властями акций в столице прошел ряд несогласованных мероприятий. Акции 27 июля и 3 августа сопровождались массовым задержанием участников. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 человек соответственно, на правозащитном портале «ОВД-Инфо» говорят о 1373 и 1001 задержанных.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Полиция, провокации
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