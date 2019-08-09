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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+25,66%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Политика ,  
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Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.

«Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия», — заявили в ведомстве

Политика
Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию

10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявленное число участников — до 100 тыс. человек. На акции, несмотря на запрет со стороны мэрии, согласились выступить «Кровосток», IC3PEAK и Face.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

В полиции пообещали пресекать все не согласованные с властями акции в этот день, а в Следственном комитете заявили, что в соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по столице после митинга на Сахарова. Подобное в СК назвали «несанкционированными мероприятиями» и предупредили об уголовной ответственности за «призывы к массовым беспорядкам».

Теги: Власти Москвы, митинг
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