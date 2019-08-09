Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.

«Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия», — заявили в ведомстве

10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявленное число участников — до 100 тыс. человек. На акции, несмотря на запрет со стороны мэрии, согласились выступить «Кровосток», IC3PEAK и Face.