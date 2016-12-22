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СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России
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СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России
Политика, 21:42
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СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России
Греческие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщают об отзыве посла страны из России. Информация появилась на фоне обострения отношений двух стран
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Власти Греции приняли решение отозвать своего посла из России, об этом сообщили греческие СМИ, в том числе телеканал ANT1 со ссылкой на источники и издание Dikaiologitika.

По их данным, послу Андреасу Фриганасу было объявлено об этом днем в пятницу, а решение об отзыве принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. В то же время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.

Должность посла Греции в России займет другой дипломат, сообщил ТАСС дипломатический источник в Греции.

РБК обратился за комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Обострение в отношениях Греции и России началось в июле, когда стало известно о решении Афин выслать двоих российских дипломатов, а еще двум гражданам России запретить въезд в страну. По данным греческих СМИ, власти обвиняли россиян во вмешательстве во внутренние дела страны и незаконных действиях против нацбезопасности. В прессу попало имя только одного россиянина, которого коснулись эти ограничения, — речь шла о сотруднике российского посольства Викторе Яковлеве.

МИД России в ответ сразу пообещал зеркальные меры, но официально уведомил о них греческую сторону лишь 6 августа, однако не уточнив, в чем именно эти меры заключаются. СМИ выяснили, что Москва решила выслать торгового представителя и сотрудника отдела печати и коммуникаций посольства в Москве, а также запретить въезд в страну главе политического бюро министра иностранных дел Греции. В Афинах сочли это попыткой отомстить и назвали высылку необоснованной.

Автор: Маргарита Девяткина.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Греция , отзыв посла
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