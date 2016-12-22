Греция назвала высылку своих дипломатов из России попыткой мести

Власти России выслали греческих дипломатов в ответ на аналогичные действия Греции исходя из желания отомстить, решение Москвы ничем не обосновано, говорится в заявлении на сайте МИД Греции.

«Решение МИД России [о высылке дипломатов] в отличие от действий греческой стороны, не было основано на конкретных доказательствах незаконной деятельности чиновников и граждан страны. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано», — заявили в Афинах.

МИД Греции отметил, что ни одна страна не станет терпеть попыток подкупить ее чиновников, подорвать внешнюю политику и вмешаться во внутренние дела. На высылку своих дипломатов греческая сторона пообещала ответить «терпением и трезвостью».

О том, что из Греции вышлют двух российских дипломатов и запретят въезд двум гражданам России, стало известно 11 июля. По данным издания Kathimerini, россиян считают виновными в деятельности, направленной против нацбезопасности страны.

В российском МИДе тогда пообещали ответить зеркально, 6 августа греческого посла официально уведомили об ответных мерах.