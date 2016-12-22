Москва ответила Афинам на высылку российских дипломатов

В июле власти Греции выслали из страны двух российских дипломатов, а еще двум россиянам запретили въезд. Тогда Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД России вызвал посла Греции Андреаса Фриганаса и вручил ему ноту, в которой Москва уведомила об ответе на действия Афин в отношении российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно заявлению МИДа, в ноте рассказано о принятых «российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин».

11 июля стало известно, что правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов, а еще двум россиянам запретить въезд в страну. Тогда издание Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные источники во внешнеполитических кругах сообщило, что Афины обвиняют дипломатов, в частности, во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности. СМИ называли только фамилию одного из дипломатов, о которых шла речь, — это был сотрудник российского посольства Виктор Яковлев.

В тот же день, когда стало известно о высылке дипломатов, российский МИД предупредил, что на это последуют зеркальные ответные меры. В министерстве высказали позицию, что поступок Афин был связан с саммитом НАТО в Брюсселе (состоялся 11–12 июля): «За антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова тогда заявила, что «подобные вещи» омрачают отношения двух стран, а греческий народ не должен страдать от «грязных провокаций».​ По мнению Захаровой, высылка дипломатов стала итогом «игры, в которую, конечно, Грецию втянули».

В ответ на это МИД Греции назвал эти заявления свидетельством неуважения России к Греции и непонимания современного мира. В Афинах отметили, что к вмешательству в дела Греции российских дипломатов, высланных из страны, побудил именно такой «негативный образ мышления».