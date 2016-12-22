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Стали известны имена высланных из России греческих дипломатов
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Стали известны имена высланных из России греческих дипломатов
Политика, 06 авг, 23:46
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Стали известны имена высланных из России греческих дипломатов
Москва запретила въезд в страну руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции и выслала торгового представителя и сотрудника отдела печати и коммуникаций посольства этой страны в России
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ответ России на решение Греции выслать двоих российских дипломатов коснулся главы политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргоса Сакеллариу, торгового представителя посольства Греции в Москве Адамантио Каритиано и сотрудника отдела печати и коммуникаций Андреа Таки. Об этом сообщили греческие СМИ — Capital и Protothema.

Сакеллариу запрещен въезд в Россию, двое других греческих дипломатов будут высланы из страны.

По данным Protothema, после того, как Москва объявила послу Греции о своем зеркальном ответе, в МИД Греции был вызван российский посол. Дипломатические источники издания сообщили, что реакцию российской стороны в разговоре с послом назвали «перекосом».

Источники Capital указывают, что греческая сторона приняла меры в ответ на «конкретные действия россиян», и что Афины готовы дать на решение Москвы «адекватный и соразмерный ответ».

​11 июля греческие СМИ сообщили, что Афины, обвинив Москву в попытке подорвать национальную безопасность Греции, решили выслать двух российских дипломатов и еще двум россиянам запретить въезд на территорию страны.

По данным СМИ, Греция считала, что дипломаты вмешивались в ее внутренние дела и совершали незаконные действия против ее национальной безопасности, упоминались, в частности, такие вопросы греческой внутренней политики, как соглашение между Грецией и Македонией о названии последней.

Официально имена россиян не назывались, в прессе фигурировало только имя сотрудника российского посольства Виктора Яковлева.

Российские власти отвергали обвинения и обещали ответить на эти действия. Организатором высылки российских дипломатов в МИД назвали Америку.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Греция , МИД России , дипломаты , высылка
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