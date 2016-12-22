Москва заблокировала в Совбезе ООН санкции США против российского банка

Запрос на введение санкций против российского банка «Агросоюз», двух китайских и северокорейских компаний, а также банкира из КНДР США на прошлой неделе подали в Совбез ООН. Москва наложила на эту инициативу вето

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Россия заблокировала заявку американских властей в Совбезе ООН по КНДР о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц, в том числе российского банка «Агросоюз». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИДа. Банк, по мнению Вашингтона, ведет незаконную деятельность в нарушение действующего санкционного режима против Северной Кореи.

В российском ведомстве подчеркнули, что доказательства, которые представила американская сторона относительно российского банка, неубедительны.

«Отторжение вызывают и ставшие уже нормой «нажимные» методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев «освятить» авторитетом Комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции», — отмечают российские дипломаты.

В МИДе добавили, что санкционная политика США «идет вразрез» с политикой разрядки напряженности вокруг КНДР.

Санкции, о которых идет речь, Минфин США объявил 3 августа. Под ограничения попал российский коммерческий банк из третьей сотни «Агросоюз», который обвинили в проведении крупных транзакций в Северную Корею. Помимо российского банка, под санкции попали​ китайская компания Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Единственным физическим лицом в списке Минфина стал 47-летний гражданин КНДР Йонг Вон, который является представителем Внешторгбанка Северной Кореи в Москве. Именно он, по данным Вашингтона, проводит операции через «Агросоюз».

После этого агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило о том, что США попросили комитет по санкциям Совбеза ООН внести российский банк, а также всех перечисленных в документе в черный список.