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США ввели санкции против российского банка из-за КНДР
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США ввели санкции против российского банка из-за КНДР
Финансы, 17:37
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США ввели санкции против российского банка из-за КНДР
В рамках ограничительных мер против Северной Кореи Минфин США включил в санкционный список зарегистрированный в России банк «Агросоюз». Кредитная организация занимает 203-е место по размеру активов в банковской системе страны
Фото: Алексей Голубович / Фотобанк Лори

США внесли в список северокорейских санкций «Агросоюз» — российский коммерческий банк из третьей сотни. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Помимо российского банка Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) включило в список одну китайскую и одну северокорейскую организацию — Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. из китайского Даньдуна и Korea Ungum Corporation из Пхеньяна.

Помимо этого Минфин ввел индивидуальные санкции против 47-летнего Йонга Вона (гражданин КНДР, который, по данным ведомства, живет в Москве). Согласно информации финансового ведомства США, он является представителем Внешторгбанка КНДР в Москве и способствовал проведению крупных транзакций через «Агросоюз» в Северную Корею.

В сопроводительном заявлении министерства поясняется, что санкции были введены за нарушения режима санкций США и резолюций Совбеза ООН против Северной Кореи.

«Соединенные Штаты будут продолжать следить за соблюдением американских санкций и санкций ООН и перекрывать потоки незаконных доходов в КНДР. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока мы не добьемся окончательной и полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи», — приводит ведомство слова министра Стивена Мнучина.

Перечисленные выше северокорейская и китайская организации, которые также оказались в обновленном списке санкций, также обвиняются в проведении операций с северокорейским Внешторгбанком.

РБК направил запрос в «Агросоюз».

Российская кредитная организация, по данным портала banki.ru, занимает 203-е место по объемам активов в банковской системе России (11,35 млрд руб.). Согласно информации на сайте Центробанка, 100% банка принадлежит Андрею Шляховому. В 2010–2013 годы он возглавлял правление и был членом совета директоров МТС Банка (бывший Московский банк реконструкции и развития), в 2011–2014 годах входил в совет директоров East-West United Bank (Люксембург), в 2015-–2016 годах — в совет директоров ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», а также входил в совет директоров Фонда развития Дальнего Востока.

Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи
Политика

В конце июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против Северной Кореи по закону «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». До этого госсекретарь страны Майк Помпео подчеркивал, что США снимут санкции только в том случае, если Корейский полуостров будет полностью денуклеаризирован.

Автор: Анна Трунина.
При участии: Георгий Перемитин.
Теги: антироссийские санкции , санкции США
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