Reuters узнал о просьбе США внести российский банк в черный список ООН

США попросили комитет по санкциям Совбеза ООН внести в черный список зарегистрированный в России банк «Агросоюз», в отношении которого Минфин США ввел санкции из-за транзакций в КНДР. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters.

По их словам, Вашингтон предлагается внести в черный список северокорейского банкира, который находится в Москве, и в отношении двух компаний, связанных с северокорейским банком.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совбеза заявила, что Россия нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи и выдает разрешения на работу для граждан КНДР, передает Reuters. «Поступает достоверная информация о том, что Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности по северокорейским рабочим, и мы глубоко обеспокоены этим. Слова ничего не значат. Россия поддерживает санкции только на словах, сказанных в Совбезе, только нарушает их своими действиями», — отметила американский представитель в ООН.

Ранее 3 августа американское Министерство финансов ввело санкции в отношении банка «Агросоюз», а также организаций Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. из китайского Даньдуна и Korea Ungum Corporation из Пхеньяна. Также ограничения были введены в отношении 47-летнего Йонг Вона. Как полагают американские власти, он является гражданином КНДР, но живет в Москве. Ограничения были введены в рамках мер против КНДР.

Газета WSJ написала, что в России после введения санкций ООН против КНДР в 2017 году зарегистрировано более 10 тыс. новых рабочих из Северной Кореи. Однако посол России в Северной Корее Александр Мацегора пояснил, что разрешения были ​выданы рабочим, которые находятся в России по контрактам, заключенным до введения санкций.